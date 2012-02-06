Замечен прототип Volkswagen Jetta Hybrid

Конечно, с подобным аккумулятором диапазон дальности составит всего около 2 км, однако Volkswagen Jetta Hybrid можно назвать самым экономичным автомобилем своего класса.

Гибридная трансмиссия работает в паре с 1,4 литровым бензиновым турбированным четырехцилиндровым двигателем на 150 л.с. (112 кВт) и 249 Нм крутящего момента.

Хотя Volkswagen Jetta Hybrid является вторым гибридом компании после Touareg Hybrid, именно Jetta Hybrid будет оснащен семискоростной автоматической коробкой передач двойного сцепления.