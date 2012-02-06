Замечен прототип Volkswagen Jetta Hybrid
6 февраля 2012, 09:19ОбществоРОман БОТов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уже представленный на недавнем автосалоне в Детройте новый гибрид Volkswagen Jetta очень скоро поступит в продажу.Оснащен Volkswagen Jetta Hybrid аккумулятором (1,1 кВтч) способного разгонять автомобиль до 70 км/ч, но при подключении ДВС разгон до 100 км/ч займет не более 9,0 секунд, при среднем расходе топлива на уровне 5,2 л. на 100 км.
Конечно, с подобным аккумулятором диапазон дальности составит всего около 2 км, однако Volkswagen Jetta Hybrid можно назвать самым экономичным автомобилем своего класса.
Гибридная трансмиссия работает в паре с 1,4 литровым бензиновым турбированным четырехцилиндровым двигателем на 150 л.с. (112 кВт) и 249 Нм крутящего момента.
Хотя Volkswagen Jetta Hybrid является вторым гибридом компании после Touareg Hybrid, именно Jetta Hybrid будет оснащен семискоростной автоматической коробкой передач двойного сцепления.
Внешне Volkswagen Jetta Hybrid отличается новыми бамперами, диффузором и спойлером, при наличии ксеноновой оптики, обновленной решетки радиатора, 15-дюймовых дисков с шинами низкого сопротивления.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей