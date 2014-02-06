«FotoLife» объявляет фотоконкурс!
Внимание Фотоконкурс! Совместно с компанией "Игрушки Тагила" в честь праздника «Всех влюбленных» мы объявляем конкурс «Счастливы Вместе» .
Внимание Фотоконкурс! Совместно с компанией «Игрушки Тагила» в честь праздника «Всех влюбленных» мы объявляем конкурс «Счастливы Вместе» .
Любовь, она такая разная: Любовь двух половинок, любовь мамы и ребенка, любовь к своему питомцу! Расскажи о своей Любви и получи подарочный Сертификат на профессиональную фотосессию! Получи сертификат, совершив всего 4 простых шага!
С 6.02.2014 по 17. 02.2014 загружай в альбом конкурса фотографии со своими любимыми! http://vk.com/album-48062767_186715796
Вступай в группу Фотостудии Fotolife http://vk.com/fotolifent и
группу «Игрушки Тагила» http://vk.com/igrushkitagila
Сделай репост конкурса на свою станицу!
Приглашай друзей голосовать за своё фото!
Фото, набравшие наибольшее количество лайков, будет объявлено победителем!
Голосование заканчивается 17.02.2014 в 24:00