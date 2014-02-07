ГИБДД задумалась о повышении скорости на МКАД
Московское управление ГИБДД рассматривает возможность введения на определенном отрезке МКАД дифференцированного скоростного режима в качестве эксперимента. Предполагается, что допустимая скорость в левых рядах будет увеличена со 100 до 110 километров в час, а в правых понизится до 80 километров в час. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы ГИБДД Москвы Евгения Ефремова.
«Мы обсуждаем этот проект, сначала необходимо провести мониторинг, насколько эта мера увеличит пропускную способность и насколько будет безопасна для водителей», – отметил Ефремов.
Идея установки на каждой полосе МКАД определенного скоростного режима принадлежит экспертному центру Probok.net, который выступал с подобной инициативой еще весной 2013 года. Теперь специалисты предлагают ввести особый скоростной режим на два-три месяца в районе Лосиного Острова, с 94 по 103 километр кольцевой автодороги.
«Мы вносим в правительство доработанное предложение – изучили зарубежный опыт применения дифференцированного скоростного режима. Он применяется как в европейских странах, так и у наших ближайших соседей – на Украине и в Азербайджане, – пояснил руководитель экспертного центра Александр Шумский. – Мы убедились, что это приводит к упорядочению движения, а в результате — к снижению аварийности».
Шумский отметил, что специалисты также изучали ситуацию на МКАД. Проанализировав видеозаписи, они выяснили, что разница скорости между правым и левым рядом порой достигает 60 километров в час, что говорит о том, что дифференцированный режим уже существует на практике.
По словам специалиста, на экспериментальном участке МКАД необходимо установить соответствующие дорожные знаки, поставить информационные табло и при помощи видеокамер в течение нескольких месяцев замерять среднюю скорость движения, а также следить за аварийностью.
Если этот проект вступит в силу, то, вполне вероятно, что проблема пробок в Москве хоть немного уменьшится. Пока же желающим вовремя и с комфортом добраться в отдаленный район или аэропорт приходится заказывать такси Москва, причем заранее. Время - золото, причем в случае авиаперелета или важной деловой встречи - в самом прямом смысле.