ГИБДД задумалась о повышении скорости на МКАД

«Мы обсуждаем этот проект, сначала необходимо провести мониторинг, насколько эта мера увеличит пропускную способность и насколько будет безопасна для водителей», – отметил Ефремов.

Идея установки на каждой полосе МКАД определенного скоростного режима принадлежит экспертному центру Probok.net, который выступал с подобной инициативой еще весной 2013 года. Теперь специалисты предлагают ввести особый скоростной режим на два-три месяца в районе Лосиного Острова, с 94 по 103 километр кольцевой автодороги.

«Мы вносим в правительство доработанное предложение – изучили зарубежный опыт применения дифференцированного скоростного режима. Он применяется как в европейских странах, так и у наших ближайших соседей – на Украине и в Азербайджане, – пояснил руководитель экспертного центра Александр Шумский. – Мы убедились, что это приводит к упорядочению движения, а в результате — к снижению аварийности».

Шумский отметил, что специалисты также изучали ситуацию на МКАД. Проанализировав видеозаписи, они выяснили, что разница скорости между правым и левым рядом порой достигает 60 километров в час, что говорит о том, что дифференцированный режим уже существует на практике.

По словам специалиста, на экспериментальном участке МКАД необходимо установить соответствующие дорожные знаки, поставить информационные табло и при помощи видеокамер в течение нескольких месяцев замерять среднюю скорость движения, а также следить за аварийностью.