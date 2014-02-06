Клиенты «МегаФона» могут узнать о подключенных подписках с помощью USSD

Теперь клиенты «МегаФона» могут легко узнать информацию о своих подписках, отправив запрос *505# со своего мобильного телефона. В ответном сообщении пользователь получит полную информацию о том, на какие информационно-развлекательные услуги он подписан. Услуга предоставляется бесплатно и доступна всем клиентам оператора.

Мы стремимся к тому, чтобы каждый клиент без труда мог контролировать свои расходы, существенно снижая риск стать жертвой мошенников. Практически 100% наших клиентов пользуются запросами USSD, поэтому «Проверка подключенных подписок» - еще один удобный способ проверки своего счета, без выхода в интернет, звонка в call-центр или визита в салон связи говорит Игорь Майстренко, директор по продажам и обслуживанию компании «МегаФон».

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