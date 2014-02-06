Кроссовер BMW X3 обновился

Вседорожник обзавелся новыми бамперами, видоизмененной решеткой радиатора и иными фарами головного света. Кроме того, модель получила другие корпуса боковых зеркал со встроенными индикаторами указателей поворота и алюминиевые колесные диски другого дизайна.

В линейку моторов вошел модернизированный двухлитровый дизель, отдача которого увеличилась со 184 до 190 лошадиных сил (крутящий момент возрос с 380 до 400 Нм). Такой агрегат позволит X3 набирать «сотню» за 8,1 секунды – на 0,4 секунды быстрее предшественника. Расход топлива в смешанном цикле составит 5,2 литра на сто километров пробега (с «автоматом») – на 7,1 процента экономичнее дорестайлиноговой модели.

Остальные моторы обновленного BMW X3 остались прежними. В их число вошли три дизельные и три бензиновые силовые установки мощностью от 150 до 313 лошадиных сил. Трансмиссия – шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат». В США также будет доступна заднеприводная версия обновленного кроссовера с 240-сильным дизельным двигателем и автоматической коробкой, однако доберется ли такая модификация новинки до России пока неизвестно.

В салоне вседорожника появилась новая центральная консоль, другие подстаканники и модернизированная информационно-развлекательная система. В частности, для нее стал доступен новый контроллер iDrive со встроенной сенсорной панелью. Система также имеет приложения, позволяющие пользоваться социальными сетями Facebook и Twitter, интернет-радио AUPEO!, а также музыкальными платформами Napster и Deezer.

В состав электронных помощников войдет система автоматического переключения с дальнего света на ближний, парковочный ассистент, система слежения за рядностью движения и система предупреждения фронтальных столкновений.