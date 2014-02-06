Крупносортному цеху Евраз НТМК исполнилось 55 лет

Строительство нового прокатного комплекса на НТМК началось в 1957 году. На тот момент возводимый крупносортный стан «650» являлся крупнейшим в стране. Его проектная мощность составляла 650 тыс. тонн продукции, включая балку, швеллеры, рельсы узкой колеи, полосы для рельсовых скреплений, угловой и квадратной стали.

В конце января 1959 года в крупносортном цехе (КСЦ) получен первый прокат – круг диаметром 90 мм. В следующем году на стане «650» разработана и внедрена система автоматического управления механизмами отделочной линии. В 1965 году в КСЦ запущена первая в Советском Союзе линия для механизированной обработки круглой заготовки.

Фотографии пресс-службы Евраза

Продукция крупносортного цеха ЕВРАЗ НТМК включает уникальные профили. Комбинат единственный в России выпускает стальной горячекатаный неравнополочный уголок и является одним из основных производителей вагонной стойки. Кроме того, КСЦ специализируется на изготовлении строительных балок, швеллеров, шахтных стоек, рельсов, заготовок для трубопрокатных предприятий, мелющих шаров. Годовая производительность цеха составляет более 800 тыс. тонн проката. Отгрузка продукции осуществляется на предприятия России и СНГ.

В настоящее время в КСЦ трудятся порядка 700 человек. 40 лучших прокатчиков, вальцовщиков, операторов постов управления, нагревальщиков металла в честь юбилея цеха получат награды.

Единственная продукция, которую не выпускают в крупносортном цеху - это трубы, например, труба профильная. Хотя, для покупателей это не проблема - ведь такую продукцию можно найти на другом предприятии. К тому же, у труб и продукции крупносортного цеха совершенно разное назначение и цели использования.