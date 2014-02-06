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Крупносортному цеху Евраз НТМК исполнилось 55 лет
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Крупносортному цеху Евраз НТМК исполнилось 55 лет

6 февраля 2014, 12:30ОбществоCorey
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