Молодежь Нижнего Тагила – за ЗОЖ! Еженедельные пробежки и занятия спортом для всех
Вместе с преобразованиями в Нижнем Тагиле меняются и люди, жители города. К всеобщему удивлению, группа инициативных парней и девушек вот уже с самого начала 2014 года собирает единомышленников, и вместе ребята каждую субботу совершают пробежку по заранее продуманному маршруту.
Помимо этого, спортсмены могут все вместе пойти тренироваться на брусьях или забежать на каток. Они точно знают, как собственными силами поднять свое настроение, а также избавиться от желания «приложиться к дивану». Разве не этого ждут от нынешней молодежи? У ребят есть своя группа в социальной сети, где можно узнавать программу, точное время встреч и маршрут.
Собственный пример того, как быть здоровым, уверенным и физически сильным. Кстати, среди организаторов и частых гостей встречи есть и настоящие спортсмены.
Есть опыт и умение. Есть люди, такие как я, которые уже много знают и многим помогли. Есть легкоатлеты боксеры и тхэквондист поделился с TagilCity.ru организатор встречи Рустам.
Смотивировать молодежь оторваться от дивана и забыть про алкоголь – вот главная задача «Здоровой молодежи Нижнего Тагила». Только соблюдая простейшие правила здорового образа жизни, можно растить здоровых и счастливых детей, которые уж точно будут подражать своим родителям. «Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь!».
Фотографии из группы «Здоровая молодежь Нижнего Тагила»
© TagilCity.ru