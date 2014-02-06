Молодежь Нижнего Тагила – за ЗОЖ! Еженедельные пробежки и занятия спортом для всех

Помимо этого, спортсмены могут все вместе пойти тренироваться на брусьях или забежать на каток. Они точно знают, как собственными силами поднять свое настроение, а также избавиться от желания «приложиться к дивану». Разве не этого ждут от нынешней молодежи? У ребят есть своя группа в социальной сети, где можно узнавать программу, точное время встреч и маршрут.

Собственный пример того, как быть здоровым, уверенным и физически сильным. Кстати, среди организаторов и частых гостей встречи есть и настоящие спортсмены.

Есть опыт и умение. Есть люди, такие как я, которые уже много знают и многим помогли. Есть легкоатлеты боксеры и тхэквондист поделился с TagilCity.ru организатор встречи Рустам.

Смотивировать молодежь оторваться от дивана и забыть про алкоголь – вот главная задача «Здоровой молодежи Нижнего Тагила». Только соблюдая простейшие правила здорового образа жизни, можно растить здоровых и счастливых детей, которые уж точно будут подражать своим родителям. «Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь!».

Фотографии из группы «Здоровая молодежь Нижнего Тагила»