Нарушение постановления №2720: в Нижнем Тагиле в одном из магазинов на Вагонке больше нет алкоголя
6 февраля 2014, 16:30Общество
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Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства отдела полиции № 17 выявили очередной факт нелегальной реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Как сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила в магазине «Маячок» по улице Орджоникидзе осуществлялась продажа пива, что нарушало требования постановления администрации города Нижний Тагил № 2720 от 14.11.2013.
Магазин расположен в непосредственной близости к женской консультации ЦГБ № 1, что по улице Коминтерна, 33. Согласно постановлению администрации города, продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещена вблизи детских, образовательных, медицинских организаций, объектов спорта, вокзалов и рынков.
Из данной торговой точки сотрудники полиции изъяли 18 литров пива. Возбуждено административное расследование, материалы которого будут направлены в суд для принятия решения.
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