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Нарушение постановления №2720: в Нижнем Тагиле в одном из магазинов на Вагонке больше нет алкоголя
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нарушение постановления №2720: в Нижнем Тагиле в одном из магазинов на Вагонке больше нет алкоголя

6 февраля 2014, 16:30Общество
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