Сегодня отмечается День бармена: об истории, о культуре и опыте Нижнего Тагила

Святой Аманд жил на территории нынешней Франции, которая известна как «вотчина виноделов». В 20 лет против воли своей семьи стал монахом. Совершил паломничество в Рим, а после этого решил стать миссионером на территории Бельгии. Благодаря своей деятельности по евангелизации винодельческих регионов он и стал покровителем виноделов.

А вообще, профессия бармена зародилась в США, во времена «золотой лихорадки». Тогда в поселениях продавалось сразу всё, и хозяева, чтобы увеличить оборот, стали предлагать и спиртное. Оборудовали место для отдыха, которое позже стало называться баром. В Европе эта профессия развивалась как расширение ремесла «мэтр-ликерщик», которые работали в половине XIX века в кафе. В 1862 году на свет вышла книга «Гид Бармена», повествующая о напитках, рецептуре коктейлей и профессиональном кодексе бармена. Ее автор, Джерри Томас, сам несколько лет проработал за барной стойкой.

Профессия бармена в фильмах часто сравнивается с деятельностью «психолога». В заведении, куда люди приходят порой поодиночке, в разном настроении, единственным их собеседником становиться немногословный и понимающий бармен. Диалог, завязка беседы с посетителем – один из главных навыков, который должен практиковать бармен. Опытные и профессиональные работники этой сферы очень ценятся среди владельцев ресторанов.

Городской портал TagilCity.ru лично знаком с ярким представителем этой культуры: на премии «Человек года-2013» Антон Барышников стал одним из номинантов в разделе «Отдых и развлечение». Поздравив Антона с профессиональным праздником, TagilCity.ru удалось кое-что узнать.

Профессия бармена помогает понять культуру распития напитков, не просто «открыл-выпил», а именно смешивание благородных напитков, подчеркиваю, благородных. Это и шоу за баром, и классический способ приготовления коктейлей. Я всегда говорил нашим барменам, что прежде чем приступить к таким сложностям, как флейринг, необходимо вообще изучить всю специфику профессии, все напитки – из чего, что делать. Много нюансов есть в этой сфере, это не простое «подбрасывание бутылок» и смешивание всего подряд. Бармен должен учитывать пожелания клиентов. Некоторые, кстати, настолько хорошо разбираются в напитках, что предлагают бармену смешать что-то свое. Глядя на полку с алкоголем, человек должен понимать, что с чем сочетается и какой будет конечный результат.

В Нижнем Тагиле, к несчастью, бармены, добившиеся чего-то в своей сфере, после определенного времени уезжают из города – Сочи, Москва, Питер. И это самое обидное.

У меня пожелания всегда одни: я знаю, что многие бармены думают, что работая в Тагиле, никогда ничего не добьешься. Я желаю барменам профессионального роста. В любом заведении можно раскачать бар и ввести такую должность, как «главный бар-менеджер». Сам я пришел на свою работу практикантом, а затем поднялся до должности управляющего. Я всегда говорю, что никогда не надо бегать с места на места, нужно развиваться. Поэтому я желаю всем барменам одного – совершенствоваться, совершенствоваться и совершенствоваться! И, конечно, желаю адекватных гостей и больших чаевых!