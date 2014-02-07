Спортивные `Калины` начнут выпускать в 2014 году

«Мы начали активно собирать машины в середине 2013 года и за полгода сумели не только произвести тысячу автомобилей, но и продать их. Это значит, что спортивное направление становится популярным, привлекая новых молодых, активных покупателей к бренду Lada. Компания «Лада Спорт» планирует усилить спортивное направление выпуском новых моделей. Уже в этом году с конвейера нашего предприятия сойдут еще две спортивных модификации на базе Lada Kalina», – заявил Шаповалов.