Спортивные `Калины` начнут выпускать в 2014 году
Производство двух спортивных версий Lada Kalina начнется в 2014 году. Такое заявление сделал глава компании «Лада Спорт» Виктор Шаповалов, комментируя выпуск тысячного экземпляра «заряженного» седана Granta Sport.
«Мы начали активно собирать машины в середине 2013 года и за полгода сумели не только произвести тысячу автомобилей, но и продать их. Это значит, что спортивное направление становится популярным, привлекая новых молодых, активных покупателей к бренду Lada. Компания «Лада Спорт» планирует усилить спортивное направление выпуском новых моделей. Уже в этом году с конвейера нашего предприятия сойдут еще две спортивных модификации на базе Lada Kalina», – заявил Шаповалов.
Никаких подробностей о спортивной «Калине» руководитель «Лада Спорт» не сообщил. Предполагается, что у модели появятся две «заряженные» модификации с 1,6-литровым бензиновым мотором, мощность которого в зависимости от версии составит либо 120, либо 135 лошадиных сил. Дорестайлинговая «горячая» «Калина» оснащалась 98-сильным двигателем.