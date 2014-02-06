Стали известны российские цены универсала Skoda Octavia
Компания Skoda назвала рублевые цены на универсал Octavia нового поколения. Стоимость автомобиля в базовой комплектации и с передним приводом составляет 664 тысячи рублей.
На российском рынке грузопассажирская «Октавия» предлагается с тремя бензиновыми и одним дизельным моторами. Первые представлены турбированными агрегатами 1.2, 1.4 и 1.8, отдача которых варьируется в диапазоне от 105 до 180 лошадиных сил. Двухлитровый двигатель на «тяжелом топливе» развивает 143 лошадиные силы.
Для версий с двигателями 1.2 и 1.4 будут предлагаться пяти- и шестиступенчатые механические коробки передач соответственно. Альтернативой для них станет семиступенчатый «робот» DSG. Топовый бензиновый мотор сочетается только с роботизированной трансмиссией: семиступенчатой в моноприводной версии и шестиступенчатой в полноприводной. Дизель работает только с шестиступенчатой DSG.
Конкурентами Skoda Octavia Combi на российском рынке являются, например, Kia ceed SW (от 659 тысяч 900 рублей), универсал Ford Focus (от 619 тысяч рублей) и Opel Astra Sports Tourer (от 723 тысяч 900 рублей).