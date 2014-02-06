Тагильчане не хотят в городе азартных игр – ни частных, ни государственных. История «трех вишенок» под благовидным прикрытием

Но только сейчас в полной мере открываются глаза на то, что произошло на самом деле. А суть в том, что это был прагматичный расчет Министерства финансов. Да, они ликвидировали частный бизнес в этой сфере, но только лишь потому, что до государства не доходил серьезный процент денег. Напомним, по закону операторы лотерей должны делать внушительные отчисления на развитие социальных проектов, а частники не отличались честностью и щедростью (видимо, поэтому социальная сфера у нас вечно страдала). В итоге было принято решение развивать государственные лотереи. Это точно те же «собери три картинки/комбинацию картинок», где нужно долбить на кнопку, пока не кончится бюджет или не произойдет чудо. Но есть одно большое «Но», о чем чуть ниже.

Накануне тагильчане обратили внимание на то, что в самом центре города на проспекте Строителей открылся центр выдачи призов «Победа»:

По улице Строителей открыли пункт выдачи выигрышей «Победа». Зашли туда, осмотрелись и не поверили своим глазам, но там стоят игровые автоматы и куча безумного народа, сливающего свои деньги. Видно же, народ небогатый, но зависимый. Там могут быть наши отцы, братья и друзья… Большими буквами в данной конторе пишут, что мы помогаем Армии РФ. Подскажите куда звонить, писать. Никакой реакции от властей. Как мэру написать? делится Елена Данченкова в паблике «Типичный Тагильчанин».

Фото из центра «Победа» в Нижнем Тагиле, автор - Елена Данченкова.

«Победа» - государственная лотерея, вырученные средства от которой идут в Министерство обороны, конкретно на содержание армии. Вот так, официальный лохотр…, простите, «розыгрыш» призов. Вот, кстати, и официальная версия обоснования работы таких центров по всей стране:

Первый опыт показывает, что именно государственные лотереи - наиболее надежный способ организации лотерейной отрасли. И укрепление их позиций за счет вывода с рынка частных компаний имеет вполне ощутимые перспективы для пополнения бюджета страны и социальных целевых программ пишет «Российская газета» летом 2013 года.

Более того, лотереи прикрывают развитыми странами мира, где так популярны моментальные электронные розыгрыши. Словом, бесполезно звонить в правоохранительные органы – все законно. Вопрос в другом: почему это допускает мэрия? Действительно, столько боролись против азартных игр, чтобы все вернуть да еще под благовидным предлогом? TagilCity.ru намерен выяснить точку зрения местных властей на развитие этого бизнеса в городе, тем более, что население заинтересовано в прекращении деятельности государственных лотерей в Нижнем Тагиле.