`Тата` подготовила шоу-кар и предтечу кроссовера

Прототип Nexon построен на платформе X1, которая также используется для хэтчбека Bolt и седана Zest — первых глобальных моделей «Таты», чьи продажи начнутся уже весной. Переднеприводный концепт оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил и пятиступенчатой автоматической коробкой передач.

По словам представителей производителя, предусмотрен также полноприводный вариант Nexon с электромотором на задней оси, однако подробностей об этой конструкции пока нет. Кроме того, в «Тате» заявляют, что расход топлива вседорожника в смешанном цикле составляет 5,7 литра на сто километров пробега, а максимальная скорость равна 180 километрам в час.