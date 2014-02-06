`Тата` подготовила шоу-кар и предтечу кроссовера
На моторшоу в Нью-Дели индийский автопроизводитель Tata Motors представил два концептуальных автомобиля — Nexon и ConnectNext. Первый из них дает представление о том, как может выглядеть будущий компактный кроссовер марки, а второй является лишь шоу-каром и его запуск в серию не планируется.
Прототип Nexon построен на платформе X1, которая также используется для хэтчбека Bolt и седана Zest — первых глобальных моделей «Таты», чьи продажи начнутся уже весной. Переднеприводный концепт оснащен 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 110 лошадиных сил и пятиступенчатой автоматической коробкой передач.
По словам представителей производителя, предусмотрен также полноприводный вариант Nexon с электромотором на задней оси, однако подробностей об этой конструкции пока нет. Кроме того, в «Тате» заявляют, что расход топлива вседорожника в смешанном цикле составляет 5,7 литра на сто километров пробега, а максимальная скорость равна 180 километрам в час.
Прототип ConnectNext представляет собой пятиместный компактвэн, габаритная длина которого составляет четыре метра. Автомобиль имеет открывающиеся против хода движения задние двери, электрическую силовую установку с двигателем внутреннего сгорания, использующимся для подзарядки батарей в пути, а также развлекательную систему для пассажиров с мониторами для задних пассажиров.