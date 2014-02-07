Volkswagen Beetle стал 560-сильным
7 февраля 2014, 04:17ОбществоРОман БОТов
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Компания Volkswagen рассекретила самый экстремальный хэтчбек Beetle, оснащенный 560-сильным турбированным двигателем и системой полного привода. Новинка подготовлена для американского ралли-кроссового чемпионата Global RallyCross Championship (GRC).
«Фольксваген» подготовил два ралли-кроссовых экземпляра Beetle совместно с командой Andretti Autosport. Пилотами автомобилей станут американский шоумен и дрифтер Таннер Фауст, а также экс-пилот Формулы-1 Скотт Спид, выступавший в 2006 и 2007 годах за Toro Rosso.
Заезды на Volkswagen Beetle пройдут на июньском турнире по ралли-кроссу X Games, который является частью GRC. Первая гонка чемпионата GRC пройдет в мае.
Таннер Фауст, который также является ведущим американской версии телешоу Top Gear, выигрывал чемпионат GRC в 2011 и 2012 годах, а в 2013-м занял в нем второе место. Скотт Спид, также выступавший в период с 2008 по 2013 годы в NASCAR, в прошлом году занял в общем зачете GRC пятое место, выиграв две гонки.
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