Выставка «Магистраль» возобновит работу в Нижнем Тагиле

«Магистраль – 2014» организуется в целях содействия продвижению продукции уральских предприятий транспортного машиностроения на внутреннем и зарубежном рынках и имеет огромное значение для развития транспортной инфраструктуры Свердловской области и укрепления ее инновационного и промышленного потенциала подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Александр Петров.

Гендиректор НТИИМа Валерий Руденко напомнил, что транспортная выставка раз в два года и раньше проходила в Нижнем Тагиле. В последний – пятый раз – мероприятие прошло осенью 2009 года.

Для организации работы по подготовке и проведению выставки будет сформирован оргкомитет, в состав которого войдут представители правительства Свердловской области, руководители промышленных предприятий, институтов и Союзов, а также представители научного сообщества и силовых структур рассказал Александр Петров.

По словам директора ООО «Бизнес-диалог» Анатолия Кицуры, в рамках проведения салона будут организованы и демонстрационные показы техники.

Преимущество Уральского транспортного салона – возможность продемонстрировать полный спектр эксплуатационных возможностей продукции транспортного машиностроения с использованием полосы препятствий, вододрома и иной инфраструктуры, прошедшей коренную модернизацию в преддверии проведения в Нижнем Тагиле в сентябре прошлого года RAE подчеркнул он.

В рамках проведения «Магистрали» будет организована обширная деловая программа, которая будет включать серию круглых столов и семинаров. Специалисты обсудят ключевые аспекты производства, закупки и обслуживания транспортных средств и специальной техники. Значительное внимание предполагается уделить вопросам промышленного инжиниринга, ресурсосбережения и бережливого производства, производственного аутсорсинга, а также актуальным схемам закупки и перспективным формам взаимодействия между производителями и потребителями продукции транспортного машиностроения.

К участию в дискуссиях будут привлечены крупные российские и зарубежные предприятия, обладающие значительным опытом и компетенциями в сфере транспортного машиностроения, включая Alstom, Bombardier, Siemens, Уралвагонзавод, Синара-Транспортные Машины, Трансмашхолдинг.