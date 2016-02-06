На набережной Нижнего Тагила неизвестные брызнули краской в лица двух статуй (ФОТО)
Основная часть реконструкции нижнетагильской набережной была завершена совсем недавно — этой осенью. Даже за столько короткий срок многие тагильчане успели оценить её преимущества. Но похоже, что нашлись и те, кому набережная пришлась не по вкусу. Неизвестные вандалы забрызгали лица некоторых статуй, стоящих в парке на набережной, краской.
В сентябре городской портал TagilCity.ru писал о том, что на малахитовой линии появятся новые достопримечательности, а именно — статуи. Недавно они удостоились внимания вандалов. Неизвестные брызнули краской в лица двух фигур: городового и дворника. Судя по всему, кто-то сделал это просто из баловства. На злонамеренное деяние это не похоже, в этом случае неизвестный «художник» подошел бы к делу более серьёзно. Тем не менее, очень жаль, что некоторые горожане позволяют себе так пакостить.
Если раньше городовой выглядел солидным, а дворник весёлым, то теперь оба растерянно смотрят на тагильчан, как бы спрашивая: «За что же вы нас так?». Видно, что кто-то из тагильчан пытался очистить статую городового, у него почищены щёки, но работа не была доведена до конца.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru