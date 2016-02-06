На набережной Нижнего Тагила неизвестные брызнули краской в лица двух статуй (ФОТО)

В сентябре городской портал TagilCity.ru писал о том, что на малахитовой линии появятся новые достопримечательности, а именно — статуи. Недавно они удостоились внимания вандалов. Неизвестные брызнули краской в лица двух фигур: городового и дворника. Судя по всему, кто-то сделал это просто из баловства. На злонамеренное деяние это не похоже, в этом случае неизвестный «художник» подошел бы к делу более серьёзно. Тем не менее, очень жаль, что некоторые горожане позволяют себе так пакостить.