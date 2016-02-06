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В Нижнем Тагиле проверяют доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле проверяют доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями

6 февраля 2016, 12:50ОбществоДенис Таратонов
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