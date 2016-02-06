В Нижнем Тагиле проверяют доступность социальных объектов для людей с ограниченными возможностями

В 2016 году чиновники решили обследовать 179 таких объектов. К ним относятся школы, центры социального обслуживания, магазины, детские сады, банки и другие подобные учреждение. Представители Администрации и общественных организаций в ходе инспекций оценят не только то, как организована так называемая безбарьерная среда, но и доступность услуг данных учреждений для людей с ограниченными возможностями. Проверят, обучен ли персонал предоставлять услуги таким людям.

Редакция TagilCity.ru связалась со специалистом из Управления социальных программ Нижнего Тагила, чтобы узнать о том, как идёт проверка.

Эта работа только началась. Мы провели организационное совещание на уровне заместителя Главы Администрации города по социальной политике Валерия Сурова. Всем структурным подразделениям дано задание. У каждого своё количество объектов. Это обследование носит описательный характер. Что создано, а что нет. Кроме того, для руководства обследуемого объекта проводится инструктаж, объясняется, что доступность крайне необходима для маломобильных групп населения. Если не создана безбарьерная среда, должна быть кнопка вызова, которая вызывает сотрудника, который поможет получить услугу, оказываемую учреждением рассказал специалист Управления.

Все прошедшие инспекцию и доказавшие свою доступность для инвалидов объекты будут занесены в городской реестр объектов, отвечающих условиям безбарьерной среды.

На данный момент известно, что уже проверены детский сад «Серебряное копытце» и Центр социального обслуживания «Золотая осень» на Вагонке.