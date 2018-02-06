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4 месяца без паспорта: житель Нижнего Тагила не может работать из-за волокиты в УФМС
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4 месяца без паспорта: житель Нижнего Тагила не может работать из-за волокиты в УФМС

6 февраля, 18:30ОбществоИрина Анисимова
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