4 месяца без паспорта: житель Нижнего Тагила не может работать из-за волокиты в УФМС

Утеря паспорта произошла во Владивостоке, откуда Иван возвращался после службы в армии. Он рассказал, что в этом же городе обратился в отдел УФМС, написал заявление на утерю документа и оплатил госпошлину.

Сын возвращался из армии, по дороге потерял паспорт. Билеты на железную дорогу ему не продали. РЖД почему-то не продает по военному билету. И он не мог выехать полтора месяца. В итоге, он платит там госпошлину за утерю паспорта, заказывает новый и ему на это время дают временное удостоверение. По нему он купил билеты, 17 сентября приехал в Нижний Тагил и в начале октября обратился в УФМС на Победы, 43 А рассказала мама тагильчанина.

В родном городе Иван обратился в отдел по вопросам миграции, где специалист пообещала ему сделать запрос во Владивосток. По словам жителя Нижнего Тагила, ему пояснили, что отправка и получение паспорта может занять некоторое время.

Первый раз он просил, чтобы во Владивосток сделали запрос и выслали паспорт, так как он готовится там. Ему сказали, что запрос сделали, но никакой квитанции или иного подтверждающего документа не выдали. Мы понимаем, что этот документ идет нарочной пересылкой и поэтому готовы были к длительному ожиданию. Но ведь не 4 месяца. Временное удостоверение у него было до 10 октября поясняет тагильчанка.

Из-за отсутствия основного документа гражданина РФ у молодого человека нет возможности устроиться на работу. По словам матери тагильчанина, работодатели не берут на работу с временным удостоверением личности. В планах молодого человека было также поступление в ВУЗ. Однако, без паспорта он не сможет в феврале сдать ЕГЭ и с поступлением придется ждать еще год. Встать на воинский учет после службы в армии без паспорта он тоже не может.

Он попытался устроиться на работу, его, естественно, с временным удостоверением никуда не брали. На военный учет его тоже не поставили, так как нет паспорта. Он до сих пор не сдал полностью документы в военкомат: билеты, сопутствующие документы. То есть на воинском учете он тоже не состоит. На ЕГЭ мы записаться не успели, упустили за время ожидания паспорта, придется отложить на год, в сентябре он поступить уже не сможет. Загвоздка еще в том, что ему во Владивостоке не выплатили денежное довольствие, нужно делать запрос в Москву о дополнительном начислении денежных средств. И это мы тоже не можем сделать возмущается тагильчанка.

10 октября у жителя Нижнего Тагила закончился срок временного удостоверения. Тагильчанин повторно обратился в УФМС. Время ожидания прибытия паспорта по запросу затянулось, и ему нужно было сдать временное удостоверение личности. Однако, как рассказывает Иван, он сдал просроченный временный документ и ему пообещали отправить его во Владивосток и сделать повторный запрос. По словам родителей молодого человека, они сомневаются, запрашивался ли паспорт из другого города в октябре.

По окончании срока временного удостоверения, он его сдал в УФМС, сделали там повторно запрос. Сотрудник УФМС сказала, что временное удостоверение будет отправлено во Владивосток. Все это наводит на вопрос: а был ли запрос в первом случае? За все 4 месяца ожидания можно уже пешком через тайгу принести этот паспорт. Должна быть квитанция о том, что принят документ и отправлен, должен быть присвоен исходящий номер документа. У сына осталась только копия временного удостоверения. Со мной не разговаривают в УФМС, так как сыну 20 лет, он совершеннолетний и сам должен решать свои вопросы высказала мнение мать молодого человека.

На сегодняшний день у тагильчанина до сих пор нет документов, он не может устроиться на работу, завершить сдачу ЕГЭ для поступления, встать на воинский учет и вынужден жить на иждивении родителей в ожидании прибытия удостоверения личности.

Узнать, как обстоят дела с пересылкой документа со стороны отдела УФМС, редакции TagilCity.ru не удалось. По указанным в открытых источниках телефонам с 31 января корреспонденту ни разу не ответили.