Обыски начались в фирме по снабжению питанием из-за отравления детей в Екатеринбурге
Из-за вспышки кишечной инфекции в школах Екатеринбурга следователи начали обыски на предприятии, которое обеспечивает столовые горячим питанием.
В офисе МУП «Золушка», поставляющем питание в школы Екатеринбурга, следователи начали проводить обыски. Их причиной стало массовое отравление детей в школах № 64 и № 74, где компания готовила обеды.
Сейчас в одной из школ на больничном из-за кишечной инфекции находятся 17 учащихся, а во второй – 22 учащихся. По факту массового отравления было возбуждено уголовное дело.
Замдиректора МУП «Золушка» пояснили, что следователи и сотрудники УФСБ работают на кухне уже несколько дней. Они изучают документацию и делают лабораторные анализы. Поварам и другим работникам кухни пришлось несколько раз сдать все необходимые анализы, пишет Ura.ru.
В конце января фирма «Золушка» уже становилась предметом обсуждения: одна из сотрудниц пищеблока раскладывала еду по тарелкам в школьной столовой голыми руками.
© TagilCity.ru