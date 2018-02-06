Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Официант назвала еду невкусной: бизнес-омбудсмен с трудом пообедала в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Официант назвала еду невкусной: бизнес-омбудсмен с трудом пообедала в Нижнем Тагиле

6 февраля, 18:30ОбществоЛев Истомин
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»