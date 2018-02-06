Официант назвала еду невкусной: бизнес-омбудсмен с трудом пообедала в Нижнем Тагиле

Елена Артюх посетила Нижний Тагил, где встретилась с представителями предпринимательского сообщества. В обеденный перерыв, по совету знакомых, бизнес-омбудсмен отправилась в кафе «Демидовский дворик», расположенное по адресу улица Ленина, 1. Однако поесть гостье так и не удалось.

Пустой зал, чтобы найти официанта пришлось зайти практически на кухню. На вопрос, можно ли быстро пообедать, получили ответ: бизнес-ланч у нас не вкусный, а из меню все готовится 30-40 минут. Столько времени ждать у нас не было, и мы ушли написала Елена Артюх на своей страничке в соцсети Facebook.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей задалась вопросом, знает ли руководство заведения, как здесь встречают и кормят гостей.

Директор заведения Галина Новоселова заявила TagilCity.ru, что инцидент мог произойти в пивном ресторане, так как кафе в настоящее время закрыто на ремонт. Руководитель заведения после сообщения корреспондента об инциденте сразу же выехала на объект.

Официантка Светлана работает у нас давно. Она никогда не давала повода усомниться в ее компетенции. Она не грубит, общается всегда вежливо и профессионально говорит Галина Новоселова.

По словам Светланы, в помещение днем вошли две женщины, в это время официантка выполняла другой заказ. Сразу же после этого она подошла к новым клиентам. Девушка объяснила, говорят в заведении, сколько будут готовиться блюда, после чего гостьи покинули кафе.

Отношение персонала к клиентам на месте событий бизнес-омбудсмен удивило:

Вопрос, а хозяин знает, что у них "бизнес ланч не вкусный"...? И что сегодня несколько потребителей не смогли поддержать его рублем? -- задается вопросом Елена Артюх.