Опоздание на работу из-за плохой погоды станет для россиян уважительной причиной
6 февраля, 11:10Общество
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Роструд заявил, что во время тяжелых метеоусловий работодатель не сможет привлечь опоздавшего работника к дисциплинарной ответственности — опоздание из-за плохой погоды будет считаться уважительной причиной.
Работодателям придется учитывать и другие уважительные причины опоздания работников, например, перебои в движении транспорта.
Заявление сделано после рекордного объема осадков, выпавшего в России в конце прошлой недели.
В большинстве регионов коммунальные и спасательные службы действуют в режиме повышенной готовности. В столице с 5 на 6 февраля вывезли более 800 тыс. кубометров снега, a жителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пишут «Известия».
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