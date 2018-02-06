Опоздание на работу из-за плохой погоды станет для россиян уважительной причиной

Работодателям придется учитывать и другие уважительные причины опоздания работников, например, перебои в движении транспорта.

Заявление сделано после рекордного объема осадков, выпавшего в России в конце прошлой недели.

В большинстве регионов коммунальные и спасательные службы действуют в режиме повышенной готовности. В столице с 5 на 6 февраля вывезли более 800 тыс. кубометров снега, a жителям рекомендовали воздержаться от поездок на личном автотранспорте, пишут «Известия».