Председатель тагильского профсоюза работников ж/д обвиняется в краже денег компании

Началось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении председателя первичной профсоюзной организации работников железной дороги в Нижнетагильском филиале Дорпрофсожа СвЖД.

По версии следователей, с июля по декабрь 2012 года 38-летний подозреваемый, пользуясь служебным положением, систематически присваивал себе денежные средства организации. Эти деньги предназначались для покупок ценных подарков членам профсоюза.