Председатель тагильского профсоюза работников ж/д обвиняется в краже денег компании
6 февраля, 21:30Общество
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38-летний председатель Нижнетагильского филиала профсоюза работников железной дороги обвиняется в хищении денег, выделяемых на подарки сотрудникам.
Сюжеты: Нижний Тагил
Началось расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении председателя первичной профсоюзной организации работников железной дороги в Нижнетагильском филиале Дорпрофсожа СвЖД.
По версии следователей, с июля по декабрь 2012 года 38-летний подозреваемый, пользуясь служебным положением, систематически присваивал себе денежные средства организации. Эти деньги предназначались для покупок ценных подарков членам профсоюза.
Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, пишет «Областная Газета».
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