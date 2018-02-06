Проверка из-за интимных фото школьниц в соцсетях начата следователями Екатеринбурга
6 февраля, 16:50Общество
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Следственный отдел по Ленинскому району города Екатеринбург начал доследственную проверку по факту размещения в публичном доступе интимных фотографий несовершеннолетних.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, в Екатеринбурге подростки создали группы в социальных сетях, где делятся фотографиями обнаженных сверстниц. В тематических сообществах школьники также позировали с сигаретами и алкогольными напитками. Подростки скидывали ссылки на страницы своих одноклассников с призывами мести и оскорбляли друг друга в комментариях.
После публикации на TagilCity.ru о данном инциденте Следственный комитет по Свердловской области начал доследственную проверку. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. После этого будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
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