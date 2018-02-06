Проверка из-за интимных фото школьниц в соцсетях начата следователями Екатеринбурга

Напомним, в Екатеринбурге подростки создали группы в социальных сетях, где делятся фотографиями обнаженных сверстниц. В тематических сообществах школьники также позировали с сигаретами и алкогольными напитками. Подростки скидывали ссылки на страницы своих одноклассников с призывами мести и оскорбляли друг друга в комментариях.