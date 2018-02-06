Россиян обяжут следить за соблюдением иностранными гостями целей визита

Правительство установит перечень мер, которые должна выполнить приглашающая сторона. Соответствующие правки o контроле соответствия цели визита, например туризм или деловая поездка, предложено внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». При отсутствии контроля разработчиками предложена система штрафов: для физических лиц — от 2-х до 4-х тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.