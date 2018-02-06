Россиян обяжут следить за соблюдением иностранными гостями целей визита
Соответствующие правки в законодательство уже поддержаны правительственной комиссией по законопроектной деятельности. За нарушения соблюдения целей и сроков визита иностранными гостями физические лица будут оштрафованы до 4 тысяч рублей, юрлицам грозит штраф до 500 тысяч рублей.
Правительство установит перечень мер, которые должна выполнить приглашающая сторона. Соответствующие правки o контроле соответствия цели визита, например туризм или деловая поездка, предложено внести в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ». При отсутствии контроля разработчиками предложена система штрафов: для физических лиц — от 2-х до 4-х тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тысяч рублей.
Все нововведения будут касаться иностранных гостей, оформляющих визу для въезда в Россию. На граждан СНГ визовые требования не распространятся, они смогут находиться на территории России до трех месяцев.
За 2017 годы выявлено более 136 тыс. нарушений цели визита в Россию, поэтому предложенные новации увеличат эффективность и соблюдение миграционного законодательства, пишут «Известия».
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