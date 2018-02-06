Суд Екатеринбурга вновь отказался вернуть Савиновских приёмных сыновей

Планируется, что решение суда будет обжаловано защитником Савиновских. 12 февраля будет подготовлена мотивировочная часть.

От опеки на заседании была начальник Болотова, была юрист, которая лжесвидетельствовала в первой инстанции. Сегодня она давила на нравственный аспект, а потом говорила, что нам отвечать в том же духе нельзя, потому что это все находится в области философии говорит Юлия Савиновских.

Свидетели, представляющие сторону опеки, были выслушаны на предыдущем заседании. А накануне планировалось, что со стороны приемной матери будет выступать Клавдия Корчагина. Однако женщине запретили являться в суд, что было расценено Савиновских как давление на свидетеля. Кроме того, на стороне екатеринбурженки выступала психиатр Татьяна Ярославцева из центра поддержки матерей «Аистёнок». Женщина является специалистом по взаимодействию с усыновленными детьми. Тем не менее, судя по вынесенному приговору, её доводы не убедили суд.

Закон на нашей стороне, эксперты тоже, но опека подозревает. Они просто зарубились за свою трансфобию, гомофобию. Наша задача сейчас сводится к тому, чтобы найти место, где обрывается эта ниточка связей и начинает действовать закон. Мы будем выживать, этим людям придется меня просто убить цитирует Савиновских издание «ЕАН».

Напомним, Юлия Савиновских некоторое время назад сделала операцию по удалению груди седьмого размера, которая ей якобы мешала. После этого внимание на семейство обратили органы опеки, которые изъяли двоих мальчиков от приемной матери. Они подозревали, что женщина намеревалась сменить пол. К делу были привлечены федеральные СМИ, а также глава Екатеринбурга и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.