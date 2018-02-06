Уголовное дело из-за поддельной прописки для ребенка возбуждено в Екатеринбурге

Уголовное дело возбудили по факту подделки официального документа. Обвинение пока не предъявили. По данной статье обвиняемым грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Нарушение было обнаружено после прокурорской проверки. Специалисты выяснили, что женщина, желавшая устроить своего ребенка в школу с углубленным изучением английского языка, подделала документ. В регистрации сообщалось, что она и её ребенок живут на территории района около двух лет. Информация об этом была опровергнута в МКУ «Центр муниципальных услуг».

Сообщается, что из года в год в столице Урала возникает ажиотаж в преддверии нового учебного года. Родители, стремясь отдать своих детей в лучшие образовательные учреждения, покупают временные регистрации. Фактическое число записанных в первый класс ребят с временной пропиской превышает количество ребят, реально проживающих на конкретной территории.

В нынешнем году администрация Екатеринбурга изменила условия подачи документов. Так, город разделили на 29 территорий, что позволило родителям делать выбор среди нескольких учебных заведений.

Первые уголовные производства были открыты в прошлом году. Всего их насчитывается восемь. Одного из родителей оштрафовали по решению суда. Другие дела расследуются, передает «ЕАН».

По заявлению прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой, проверка заявлений будет проводиться до момента зачисления в классы.