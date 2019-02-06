6 400 сообщений поступило от свердловчан на горячую линию ЕМУП «Спецавтобаза»
Операторы горячей линии регионального оператора по обращению с ТКО получили 6 400 звонков от жителей Свердловской области за месяц работы.
Операторы горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» представили статистику звонков от свердловчан за первый месяц действия реформы. Всего было принято 6 400 звонков. Большая часть вопросов граждан касалась темы тарификации и нормативов. 35% звонивших задавали вопросы по поводу заключения договоров с региональным оператором и выясняли статус направленной заявки. Еще 9% свердловчан звонили, чтобы узнать график вывоза мусора, а также сообщали о переполненных мусорных баках.
Нам очень важна обратная связь от населения, поэтому мы рекомендуем обращаться в call-центр по любым возникающим вопросам, заявил директор ЕМУП «Спецавтобаза» Григорий Вихарев.
Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области действует новая система работы по обращению с ТКО. Все вопросы, касающиеся работы регионального оператора, граждане могут задать по телефону горячей линии, который является бесплатным. Позвонить можно по номеру: 88007750096.
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