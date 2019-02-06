Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатные обеды в начальной школе
Екатеринбургский депутат Елена Дерягина высказала предложение об отмене бесплатного питания для обучающихся 1–4 классов.
По мнению депутата, власти столицы Урала должны оказывать помощь только тем родителям, которые доказали необходимость данной поддержки.
Также депутат подчеркнула влияние СМИ на мнение родителей о питании в школьных столовых. По ее словам, школы обслуживают «хорошие операторы», а родители высказываются негативно из-за публикаций СМИ.
Дерягина высказала предложение 6 февраля на заседании комиссии гордумы уральской столицы по развитию образования.
После слов депутата представители свердловской фракции «Единая Россия» выступили с официальным заявлением, в котором опровергли предложение Дерягиной.
По словам вице-спикера регионального парламента Владимира Власова, оказываться от финансирования компенсаций нет причин, сообщает URA.RU.
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