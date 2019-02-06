Екатеринбургский депутат предложила отменить бесплатные обеды в начальной школе

По мнению депутата, власти столицы Урала должны оказывать помощь только тем родителям, которые доказали необходимость данной поддержки.

Также депутат подчеркнула влияние СМИ на мнение родителей о питании в школьных столовых. По ее словам, школы обслуживают «хорошие операторы», а родители высказываются негативно из-за публикаций СМИ.

Дерягина высказала предложение 6 февраля на заседании комиссии гордумы уральской столицы по развитию образования.

После слов депутата представители свердловской фракции «Единая Россия» выступили с официальным заявлением, в котором опровергли предложение Дерягиной.