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Газовая заправка «Газпром» на Свердловском шоссе Нижнего Тагила возобновила работу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Газовая заправка «Газпром» на Свердловском шоссе Нижнего Тагила возобновила работу

Сегодня, 17:43ОбществоФото: pixabay.com
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