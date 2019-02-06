Газовая заправка «Газпром» на Свердловском шоссе Нижнего Тагила возобновила работу

После возникшего резонанса в СМИ по поводу отмены 68 рейсов с автовокзала Нижнего Тагила, компания «Газпром газомоторное топливо» починила станцию, на которой заправлялся общественный транспорт.

«Газпром» объяснил закрытие заправочной станции возникшими техническими неисправностями:

31 января 2019 года на АГНКС «Газпром» на Свердловском шоссе возникла техническая неисправность Системы автоматического управления (САУ) АГНКС. На время остановки работы станции все клиенты были оповещены и направлены на ближайшие АГНКС «Газпром» в Нижнем Тагиле.

В настоящий момент заправка функционирует. На автовокзале сообщают, что часть автобусов уже вернулась на рейсы, но некоторые не ходят из-за морозов.

5 февраля 2019 года на АГНКС «Газпром» на Свердловском шоссе закончены восстановительные работы, станция работает в штатном режиме, сообщил редакции TagilCity.ru пресс-офис компании.