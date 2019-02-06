Пинаев поручил решить проблему с низким уровнем газификации частного сектора в Тагиле

Владислав Пинаев поручил главам районов проработать вопрос с низким процентом газификации частного сектора и установить, сколько домов на их территории могли бы подключиться к газу, но не делают этого.

Нужно составить список домовладений, которые необходимо подключить, составить список домовладений, где уже проложены сети, но они не подключены и по каким причинам. Это касается глав районов. На против каждого дома, написать, кто живет. Живет, например, пенсионер, доход 5 000 в месяц, необходима компенсация,говорит мэр.

Как отметил глава Нижнего Тагила, сделать это необходимо для того, чтобы понимать дальнейший план действий и подключить к газу как можно больше тагильчан.

Задача – обеспечить максимальное подключение абонентов. Управление городским хозяйством готовит общий свод информации. Есть областная компенсация – 35 тысяч, рассмотреть перспективы выделения средств из местного бюджета. Отработать с ресурсниками,сказал Владислав Пинаев.

На решение данного вопроса Владислав Пинаев выделил главам районов и Управлению городским хозяйством ровно месяц.

В настоящий момент на Голом Камне подключено 18% абонентов, на Старой Гальянке более 1 310 домовладений, подключено только 20%, Северный поселок насчитывает 250 домов, подключено - 40%, 9 поселок включает 668 домов, подключено - 24%.