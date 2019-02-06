Почти 100 тысяч жителей Свердловской области не могут покинуть Россию из-за долгов
Около 100 тысяч свердловчан задолжали 82 млрд 138 млн рублей.
Почти 16 тысяч жителей Свердловской области не смогут покинуть Россию из-за долгов, накопленных в январе 2019 года. Общая сумма задолженности за первый месяц 2019 года составила три миллиарда рублей. 600 должников после получения информации об ограничениях погасили задолженность в полном объеме. В общей сложности они заплатили более 74 млн рублей.
Всего по информации пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в Свердловской области около 100 тысяч жителей не смогут выехать за границу из-за общего долга в 82 млрд 138 млн рублей, из них 14 тысяч человек имеют долг по алиментам, общая сумма которого составляет 2,7 млрд рублей.
Напомним, основанием для ограничения выезда за границу является долг по налогам на сумму более 30 тысяч рублей. Также должник может быть ограничен в выезде после долга в 10 тысяч рублей при условии, что он не выплатил задолженность спустя два месяца с момента окончания срока добровольного исполнения требований.
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