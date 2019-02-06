Почти 100 тысяч жителей Свердловской области не могут покинуть Россию из-за долгов

Почти 16 тысяч жителей Свердловской области не смогут покинуть Россию из-за долгов, накопленных в январе 2019 года. Общая сумма задолженности за первый месяц 2019 года составила три миллиарда рублей. 600 должников после получения информации об ограничениях погасили задолженность в полном объеме. В общей сложности они заплатили более 74 млн рублей.

Всего по информации пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов, в Свердловской области около 100 тысяч жителей не смогут выехать за границу из-за общего долга в 82 млрд 138 млн рублей, из них 14 тысяч человек имеют долг по алиментам, общая сумма которого составляет 2,7 млрд рублей.