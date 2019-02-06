Проекты 2 нижнетагильских детсадов на 170 и 90 мест проходят госэкспертизу
Два детсада на 90 и 170 мест будут возведены в Нижнем Тагиле. Строительство планируется в посёлке Запрудный и микрорайоне Муринские пруды. В настоящий момент проекты проходят госэкспертизу.
Завершается работа над документацией двух детсадов, которые будут построены в Нижнем Тагиле. В настоящее время проекты проходят госэкспертизу. В дальнейшем будет объявлен конкурс на строительство. Вопросы проектирования и организации строительства детсадов обсудили на рабочем совещании, которое провел замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.
Строительство детсадов на 90 и 170 мест в поселке Запрудный и микрорайоне Муринские пруды будет профинансировано на 97 процентов из федеральной казны. Остальные 3 процента выделят из бюджета Свердловской области и Нижнего Тагила. Окончание строительных работ планируется на 2020 год.
Помимо этого, планируется возведение еще четырех дошкольных учреждений. Детсад на 170 мест построят на Уральском проспекте, на 270 мест – в Приречном микрорайоне, а также 2 детсада на 90 мест каждый построят в центре города. Работа над документацией завершится к сентябрю 2019 года, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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