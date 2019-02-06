Проекты 2 нижнетагильских детсадов на 170 и 90 мест проходят госэкспертизу

Завершается работа над документацией двух детсадов, которые будут построены в Нижнем Тагиле. В настоящее время проекты проходят госэкспертизу. В дальнейшем будет объявлен конкурс на строительство. Вопросы проектирования и организации строительства детсадов обсудили на рабочем совещании, которое провел замглавы администрации Нижнего Тагила Валерий Суров.

Строительство детсадов на 90 и 170 мест в поселке Запрудный и микрорайоне Муринские пруды будет профинансировано на 97 процентов из федеральной казны. Остальные 3 процента выделят из бюджета Свердловской области и Нижнего Тагила. Окончание строительных работ планируется на 2020 год.