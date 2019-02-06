Прославившийся на всю Россию дом в Сухом Логу снова отремонтировали
Сегодня, 11:56ОбществоФото: личная страница в instagram Николая Смирнова
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Дом, с которого «сдуло ремонт» в Сухом Логу, снова отремонтировали.
Фасад трехэтажного дома на улице Гагарина, 6 в Сухом Логу восстановлен. Об этом рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Николай Смирнов на своей странице в социальной сети.
Все ремонтные работы были выполнены за счет средств управляющей компании «Сухоложская», заявил Николай Смирнов.
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