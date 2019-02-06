Проведена проверка: тагильская психиатрическая больница №7 госпитализирует пациентку

После публикации материала TagilCity.ru об отказе в госпитализации в отделение неврозов, пациентку вновь поставили в очередь, сообщив, что она может приехать в медучреждение 25 февраля. Перед этим по факту отказа была организована проверка.

Психиатрическая больница №7 в Нижнем Тагиле не объяснила причин, по которым было отказано в госпитализации пациентке Варваре, которая по направлению врача должна была попасть в отделение неврозов. Медучреждение пояснило, что не может комментировать ситуацию по причине врачебной тайны, однако больница знала о том, что пациентка обратилась за помощью в СМИ.

Указанная гражданка обратилась с жалобой в ГБУЗ СО «ПБ №7», а также с двумя жалобами в Минздрав, по ним проведена проверка,сообщили TagilCity.ru в больнице.

1 Крик о помощи: тагильчанка не может попасть на лечение в психиатрическую больницу Фото Жительница Нижнего Тагила, получившая направление на госпитализацию в психиатрическую больницу №7, не может попасть в отделение неврозов в Черноисточинске.

Как полагает пациентка Варвара, причиной отказа могло послужить то, что накануне она выпивала алкоголь, и от нее мог исходить запах спиртного. Однако на госпитализацию она явилась трезвая. Каких-либо анализов у нее при этом не брали.

Медучреждение ссылается на нарушение правил госпитализации, при этом прямо не указывая, что причиной отказа стало именно алкогольное опьянение.

Да, я пила накануне, я это не отрицаю, от меня могло пахнуть, но я была трезва. При этом, они же меня отправили и просили приехать на следующий день, а там уже даже и запаха никакого быть не могло,пояснила редакции Варвара.