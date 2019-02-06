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Проведена проверка: тагильская психиатрическая больница №7 госпитализирует пациентку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Doctor 1228627 1920

Проведена проверка: тагильская психиатрическая больница №7 госпитализирует пациентку

Сегодня, 10:30ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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