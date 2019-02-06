Российские депутаты предложили ввести 10-дневный декретный отпуск для мужчин
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
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Инициатива об узаконивании обязательного декретного отпуска для мужчин принадлежит депутатам от фракции «ЛДПР». В качестве примера, законодатели взяли аналогичный закон, существующий в странах Евросоюза.
В стадии разработки находится законопроект, который предоставит мужчинам возможность брать 10-дневный оплачиваемый декретный отпуск. С инициативой уже предложено ознакомиться министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
В основу идеи положен аналогичный закон, недавно принятый в странах ЕС. На данный момент российское трудовое законодательство предусматривает для мужчин 5-дневный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, сообщает URA.ru.
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