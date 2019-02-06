Российские депутаты предложили ввести 10-дневный декретный отпуск для мужчин

В стадии разработки находится законопроект, который предоставит мужчинам возможность брать 10-дневный оплачиваемый декретный отпуск. С инициативой уже предложено ознакомиться министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.

В основу идеи положен аналогичный закон, недавно принятый в странах ЕС. На данный момент российское трудовое законодательство предусматривает для мужчин 5-дневный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, сообщает URA.ru.