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Свердловское УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловское УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора

Сегодня, 21:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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