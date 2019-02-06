Свердловское УФАС проверит обоснованность тарифов на вывоз мусора
Сегодня, 21:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура региона согласовала проверку тарифов на вывоз ТКО. Свердловское УФАС проверит обоснованность нормативов, установленных РЭК и региональными операторами.
Свердловское УФАС получило разрешение на проведение проверки обоснованности тарифов на ТКО. Управление федеральной антимонопольной службы рассмотрит установленные нормативы региональной энергетической комиссией и тарифы операторов региона, информируют «Вечерние ведомости».
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