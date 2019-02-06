ТОП-5: самые крупные судебные иски в Свердловской области за январь 2019 года

367 млн рублей требует Банк МБА-Москва от казахской компании

ООО «Банк МБА-Москва» подал иск на 367,5 млн рублей к ТОО «Мунай Онтустик», которое зарегистрировано в Казахстане. Организация занимается разведкой, добычей, переработкой, покупкой и продажей нефти и нефтепродуктов. Иск в арбитражный суд подан за неисполнение обязательств по договорам займа и кредита. На сегодняшний день исковое заявление принято к производству. Судебное заседание пройдет 5 марта.

По данным ЕГРЮЛ, директором ООО «Банк МБА-Москва» является Рафаэль Сахраддин Оглы Аббасов. Также банк является совладельцем ОАО «Международный банк Азербайджана» в Баку.

Экономические споры: иск на 112 млн к коллекторскому агентству

Владелец коллекторского агенства «Группа компаний взыскания долгов» Сергей Болашев подал иск на 112 млн рублей к другому КА «Содействие». Формулировка иска – экономические споры по гражданским правоотношениям.

Ранее между двумя учредителями КА «Содействие» Сергеем Кузнецовым и Сергеем Болашовым проходил судебный спор. Из материалов суда следует, что Кузнецов был директором агентства с конца сентября 2011 года по 28 февраля 2015 года. Далее произошла смена руководства.

В январе 2015 года Сергей Болашов создал свое КА с таким же названием «Содействие» (позже переименованное в КА «Группа компаний взыскания долгов») и заключил ряд сделок уже с новым руководством. Между агентствами были подписаны контракты на передачу договоров уступки прав на общую сумму 6 млн рублей.

Позже Сергей Кузнецов, вернувшись на место руководителя КА «Содействие», через арбитражный суд признал эти сделки недействительными, обвинив при этом Болашева в попытке вывода активов. Болашов пытался оспорить данное судебное решение, но безрезультатно. Сейчас он подал иск к КА «Содействие» на 112 млн рублей.

Иск на 105 млн рублей от УК «Чкаловская» к Свердловскому инструментальному заводу

УК «Чкаловская» подала иск к АО СИЗ на сумму 105 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам агентирования. Исковое заявление пока оставлено без движение, так как документ оформлен с нарушениями.

Управляющая компания «Чкаловская» является одной из самых крупных в Екатеринбурге и обслуживает более 300 домов. В 2017 году в арбитражный суд был подан иск о признании УК банкротом. Однако суд признал банкротство необоснованным и прекратил дело. Ее руководителем является Илья Тюлькин.

Свердловский инструментальный завод изготавливает металлорежущий инструмент. Генеральный директор завода – Андрей Любаев, следует из выписки ЕГРЮЛ. Общая сумма контрактов, которые предприятие заключило в 2018 году, более 35 млн рублей.

Банкротство «ООО МЭД КРОК» на 91,5 млн рублей

Предприниматель из Ижевска Дмитрий Русских подал иск на признание ООО «МЭД КРОК» банкротом. Сумма иска – 91,5 млн рублей. Суд в принятии заявления Русских отказал, так как ранее он уже подавал такое же заявление и в последствии от него отказался. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Компания ООО «МЭД КРОК» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Из ЕГРЮЛ следует, что директором компании является Даниил Гагарин, который также является владельцем ООО «Флэш», занимающейся оптовой продажей продуктов. На сегодняшний день, по информации ФССП, на компанию ООО «МЭД КРОК» открыто пять исполнительных производств – по взысканию налогов и сборов, наложению ареста и иным взысканиям имущественного характера не в бюджеты РФ, общая сумма которых составляет более 150 млн рублей.

Иск УВЗ на 87 млн к ООО СМК

НПК «Уралвагонзавод» подала иск к ООО СМК на сумму 87 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам поставки товара. Исковое заявление пока находится без движения, так как оформлено с нарушениями.