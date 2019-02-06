Торговавший контрафактом свердловский бизнесмен обвиняется в даче взятки

В конце 2018 года в торговой точке, которая принадлежала обвиняемому, прошла проверка. На месте было выявлено, что предприниматель продавал одежду и обувь под видом известных торговых марок.

Бизнесмена вызвали для дачи объяснений к начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В кабинете обвиняемый предложил должностному лицу взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к ответственности и позволили заниматься торговлей контрафактом дальше.