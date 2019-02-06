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Торговавший контрафактом свердловский бизнесмен обвиняется в даче взятки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Торговавший контрафактом свердловский бизнесмен обвиняется в даче взятки

Сегодня, 19:41ОбществоФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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