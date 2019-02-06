Торговавший контрафактом свердловский бизнесмен обвиняется в даче взятки
Сегодня, 19:41ОбществоФото: пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области
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В Невьянске 38-летний житель Сысертского района предстанет пред судом за попытку дачи взятки полицейскому.
В конце 2018 года в торговой точке, которая принадлежала обвиняемому, прошла проверка. На месте было выявлено, что предприниматель продавал одежду и обувь под видом известных торговых марок.
Бизнесмена вызвали для дачи объяснений к начальнику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции. В кабинете обвиняемый предложил должностному лицу взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы его не привлекли к ответственности и позволили заниматься торговлей контрафактом дальше.
Начальник подразделения деньги не взял, на бизнесмена заведено уголовное дело, материалы которого переданы в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области.
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