«Водоканал»? Неизвестные предлагают тагильчанам фильтры за 60 000 рублей
В Нижнем Тагиле неизвестные ходят по квартирам жителей города и предлагают установку фильтров для воды стоимостью 60 тысяч рублей. При этом они представляются сотрудниками «Водоканала».
Жители Нижнего Тагила сообщают о неизвестных людях, которые ходят по подъездам и предлагают приобрести фильтры для очистки воды.
Мужчина с удостоверением сотрудника «Водоканала» требует заключить договор на установку фильтра холодной воды, в сумме 60 тысяч рублей. Немедленно. Позже - будет дороже,написали тагильчане на сайте «Городской контроль».
При этом, со слов горожан, неизвестные говорят, что действуют в рамках постановления администрации города.
При отказе - в квитанции ЖКХ будет выставляться счет в 4 000 рублей ежемесячно. Основание - постановление администрации города,говорится в сообщении.
В администрации города редакции TagilCity.ru сообщили, что постановлений, которые могли бы обязать тагильчан устанавливать платные фильтры на воду, – нет. Данный вопрос находится на контроле главы Управления ЖКХ Егора Копысова. Горожанам, которые столкнулись с такими предложениями, рекомендуют обращаться в полицию.
Получить оперативные комментарии от «Водоканала-НТ» редакции TagilCity.ru не удалось. На сайте организации информация об обязательной установке каких-либо платных фильтров отсутствует.
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