«Водоканал»? Неизвестные предлагают тагильчанам фильтры за 60 000 рублей

Жители Нижнего Тагила сообщают о неизвестных людях, которые ходят по подъездам и предлагают приобрести фильтры для очистки воды.

Мужчина с удостоверением сотрудника «Водоканала» требует заключить договор на установку фильтра холодной воды, в сумме 60 тысяч рублей. Немедленно. Позже - будет дороже,написали тагильчане на сайте «Городской контроль».

При этом, со слов горожан, неизвестные говорят, что действуют в рамках постановления администрации города.

При отказе - в квитанции ЖКХ будет выставляться счет в 4 000 рублей ежемесячно. Основание - постановление администрации города,говорится в сообщении.

В администрации города редакции TagilCity.ru сообщили, что постановлений, которые могли бы обязать тагильчан устанавливать платные фильтры на воду, – нет. Данный вопрос находится на контроле главы Управления ЖКХ Егора Копысова. Горожанам, которые столкнулись с такими предложениями, рекомендуют обращаться в полицию.