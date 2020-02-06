Брат депутата Госдумы Альшевских арестован по делу о кражах из банковских ячеек

В конце января стало известно, что в Екатеринбурге и в Москве задержали трех жителей Свердловской области. Они подозреваются в похищении денег из банковских ячеек.

Представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что во время обысков у задержанных были изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Кроме того, обнаружены заготовки и слепки ключей от банковских депозитариев. Сумма ущерба, которую нанесли злоумышленники, составила 2,6 млн долларов.

Как пишет издание, одним из задержанных является старший брат депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Альшевских. Сам депутат пояснил, что он давно не общается с братом.