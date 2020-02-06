«Единая Россия» предложила изменить правила медосвидетельствования водителей
Правозащитный центр «Единой России» предложил Минздраву и МВД изменить правила проведения медицинского освидетельствования водителей, сообщают «РИА-Новости».
В частности, предлагается смотреть на клинические признаки опьянения, а не на наличие вещества в организме.
Сопредседатель Правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов отметил, что бывают случаи, когда человек адекватен и может управлять автомобилем, но результаты его анализов трактуются таким образом, что его признают виновным в употреблении сильнодействующих веществ.
По его словам, освидетельствование водителей должно включать в себя определение клинических признаков опьянения. Это позволит исключить случаи, когда водителей необоснованно привлекают к ответственности. Рекомендации будут направлены в Минздрав и МВД.
Кроме того, предлагается установить нижние границы для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.
Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн соглашается с тем, что по некоторым веществам пороги занижены. К примеру, булка с маком дает некоторую концентрацию опиатов. Он считает, что эти моменты надо учесть юридически.