Карапет и Фрида: какие необычные имена давали свердловчане детям в 2019 году

Мальчиков чаще всего назвали Артемами — это имя дали 1176 новорожденным. Следующими по популярности стали Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Тимофей и Матвей. Самые частое женское имя — Мария, им назвали 972 девочек. Дальше следуют София, Виктория, Анна, Дарья, Анастасия и Алиса.

Также названы и самые необычные имена, которыми родители окрестили детей в 2019 году. Женские — Флора, Фрида, Хлоя, Хельга, Николь-Алиссия, Царина, Циала, Солфия, Тесса, мужские — Аристарх, Гектор, Карапет, Емил, Цезарь, Ахиллес, Александр-Лоудевайк, Аарон.