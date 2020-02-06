Карапет и Фрида: какие необычные имена давали свердловчане детям в 2019 году
В ЗАГСе Свердловской области рассказали, какие имена для новорожденных были самыми популярными и самыми необычными в Свердловской области за прошедший год.
Мальчиков чаще всего назвали Артемами — это имя дали 1176 новорожденным. Следующими по популярности стали Михаил, Александр, Иван, Дмитрий, Максим, Тимофей и Матвей. Самые частое женское имя — Мария, им назвали 972 девочек. Дальше следуют София, Виктория, Анна, Дарья, Анастасия и Алиса.
Также названы и самые необычные имена, которыми родители окрестили детей в 2019 году. Женские — Флора, Фрида, Хлоя, Хельга, Николь-Алиссия, Царина, Циала, Солфия, Тесса, мужские — Аристарх, Гектор, Карапет, Емил, Цезарь, Ахиллес, Александр-Лоудевайк, Аарон.
Выявлена особенность — родители стали давать детям двойные имена. Например, Амина-Мария, Егор-Илья, Юлия-Анна и другие. Такая особенность возникла только в 2019 году, поэтому требует определенного анализа, чтобы делать какие-то выводы. Работники ЗАГСов отмечают интересную тенденцию: как только в СМИ поднимают тему редких имен, родители сразу проявляют большую активность,рассказали в ЗАГСе Свердловской области.