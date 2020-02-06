Кольцово в Екатеринбурге признан одним из лучших аэропортов в России

Церемония награждения победителей состоялась пятого февраля в рамках форума NAIS в Москве.

В номинации «Лучший аэропорт» всех участников поделили на несколько категорий, в зависимости от пассажиропотока.

Абсолютными лидерами признаны аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, которые каждый год принимают больше 15 млн пассажиров. На первом месте оказался Внуково, на втором — Пулково, а на третьем — Шереметьево.