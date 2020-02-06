Кольцово в Екатеринбурге признан одним из лучших аэропортов в России
Сегодня, 09:43ОбществоФото: pixabay.com
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Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге признан одним из лучших в стране по версии премии «Воздушные ворота России», сообщает Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Церемония награждения победителей состоялась пятого февраля в рамках форума NAIS в Москве.
В номинации «Лучший аэропорт» всех участников поделили на несколько категорий, в зависимости от пассажиропотока.
Абсолютными лидерами признаны аэропорты Москвы и Санкт-Петербурга, которые каждый год принимают больше 15 млн пассажиров. На первом месте оказался Внуково, на втором — Пулково, а на третьем — Шереметьево.
Кольцово признали лучшим аэропортом в категории на четыре-семь миллионов пассажиров в год. Следом за ним расположились аэропорты Сочи и Краснодара. Кроме того, аэропорт был признан лучшим в номинации «Лучший инфраструктурный проект для грузовых авиаперевозок».
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