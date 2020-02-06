На Урале бывшую сотрудницу почты будут судить за присвоение более 116,5 тысяч рублей

Прокуратура Кировграда утвердила обвинительное заключение. Бывшая начальница отделения почты обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, обвиняемая с февраля 2017 года была назначена на должность начальника отделения почтовой связи в пос. Нейво-Рудянка. Женщина являлась материально-ответственным лицом, а также выполняла административно-хозяйственные функции согласно квалификационной характеристики начальника отделения почтовой связи 4 класса.

С октября по декабрь 2018 года, находясь на рабочем месте, обвиняемая умышленно присваивала вверенные ей денежные средства путем присвоения. Так, используя свое рабочее положение и отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства, сотрудница аннулировала поступающие платежи за коммунальные услуги от граждан и изымала их кассы деньги.

В результате преступных действий был причинен материальный ущерб на сумму более 116,5 тысяч рублей.