Тагильчан приглашают съехать с горы Белой в полной темноте с фонариками
Сегодня, 16:19ОбществоФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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15 февраля в 20.00 на горе Белой под Нижним Тагилом пройдет традиционный массовый спуск горнолыжников и сноубордистов «Лавина». Все участники скатятся в полной темноте, подсвечивая путь фонариками, рассказали в Центре развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для желающих скатиться подъем на на трассу 2А будет бесплатным. После окончания акции кататься можно будет до часу ночи. Всех гостей ждут концерт музыкальных групп города, конкурсы и фаер-шоу.
Для участия в акции можно пройти онлайн-регистрацию или заполнить заявку перед стартом с 17.00.
На горе Белой массовый спуск «Лавина» пройдет уже в четвертый раз. Ежегодно в ней принимают участие около 200 любителей горных лыж и сноубодов из Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.
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