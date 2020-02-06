Тагильчан приглашают съехать с горы Белой в полной темноте с фонариками

Для желающих скатиться подъем на на трассу 2А будет бесплатным. После окончания акции кататься можно будет до часу ночи. Всех гостей ждут концерт музыкальных групп города, конкурсы и фаер-шоу.

Для участия в акции можно пройти онлайн-регистрацию или заполнить заявку перед стартом с 17.00.