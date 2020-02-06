Тагильские дошкольники примут участие в международных соревнованиях по робототехнике
Сегодня, 14:55ОбществоФото: ИА «Все новости»
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Команда дошкольников Нижнего Тагила победила в региональных отборочных соревнованиях по робототехнике. Теперь она отправится на международный этап в Красноярск, сообщает ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Команда «Lego мастерята» из детского сада № 82 Нижнего Тагила сделала из конструктора «Сити Тагил» с Лисьей горой и интерактивной библиотекой. Их проект будет представлен на международных соревнованиях.
В создании проекта участвовали воспитанники детсада № 82 Елизавета Олухова, Полина Фалалеева, Игорь Пологов и Тимофей Ковалевский с помощью педагога Людмилы Ерошкиной.
О конкурсе робототехников стало известно осенью 2019 года, а сам проект был сделан за два месяца.
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Проект «Сити Тагил» был представлен в Екатеринбурге и Перми. В последнем городе дошкольники заняли первое место, а потому они получили квоту на участие в международных мероприятиях в Красноярске.
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