Тагильские дошкольники примут участие в международных соревнованиях по робототехнике

Команда «Lego мастерята» из детского сада № 82 Нижнего Тагила сделала из конструктора «Сити Тагил» с Лисьей горой и интерактивной библиотекой. Их проект будет представлен на международных соревнованиях.

В создании проекта участвовали воспитанники детсада № 82 Елизавета Олухова, Полина Фалалеева, Игорь Пологов и Тимофей Ковалевский с помощью педагога Людмилы Ерошкиной.

О конкурсе робототехников стало известно осенью 2019 года, а сам проект был сделан за два месяца.