В 2019 году в Свердловской области зарегистрировано 20,6 тысяч разводов

В прошлом году на каждые 10 браков пришлось семь разводов. Этот показатель в регионе выше, чем по стране, каждый год число разводов увеличивается. По данным свердловского управления ЗАГС, около 10% супругов, подавших на развод, передумали и забрали заявления. В ЗАГСе число разводов связывают с возможностью регистрировать запись о расторжении брака от двух супругов одновременно. Также там отметили, что количество разводов уменьшится, когда в силу вступит законопроект, по которому можно будет создавать запись о расторжении брака одну на двоих. Почти 70% разводятся по суду, чуть менее одной трети бывших супругов расстались по заявлению.