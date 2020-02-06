В Екатеринбурге за 85 миллионов рублей продается пентхаус с лифтом

Два этажа квартиры жилые, на третьем находится терраса. Общая площадь апартаментов — 550 квадратных метров. Перемещаться с этажа на этаж можно не только по лестнице, но и с помощью собственного лифта.

Большие холлы, три спальни, в каждой из которых имеется своя гардеробная и санузел, отдельный гостевой санузел с прачечной, гардеробная комната при входе, большая гостиная, переходящая в кухню, четыре грандиозные колонны,говорится в объявлении.