В Екатеринбурге за 85 миллионов рублей продается пентхаус с лифтом
Сегодня, 18:41ОбществоФото: N1.RU
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В Екатеринбурге на продажу выставлен трехэтажный пентхаус с лифтом за 85 миллионов рублей. Объявление опубликовано на портале N1.
Два этажа квартиры жилые, на третьем находится терраса. Общая площадь апартаментов — 550 квадратных метров. Перемещаться с этажа на этаж можно не только по лестнице, но и с помощью собственного лифта.
Большие холлы, три спальни, в каждой из которых имеется своя гардеробная и санузел, отдельный гостевой санузел с прачечной, гардеробная комната при входе, большая гостиная, переходящая в кухню, четыре грандиозные колонны,говорится в объявлении.
Также в квартире есть небольшой бассейн, а из шестиметровых окон открывается вид на панораму Екатеринбурга.
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