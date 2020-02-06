В Нижнем Тагиле разработают техническое задание для проекта по реновации завода-музея
На встрече главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с Эдуардом Росселем было решено начать разработку технического задания для реализации проекта по реновации завода музея, сообщает пресс-служба администрации города.
Во время встречи главы города Владислава Пинаева с представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуардом Росселем, обсуждался проект по реновации территории завода-музея.
Накануне совещания для участников была проведена экскурсия. Они осмотрели сохранившиеся объекты культурного наследия.
Руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» Маргарита Кузовкова представила концепцию развития территории.
Это очень динамичная и самодостаточная индустриальная площадка содержит полный металлургический цикл, где можно проследить развитие технологий металлургии с использованием энергии воды и пара. Кроме того — это 30 гектаров исторической территории и более 50 промышленных зданий и сооружений XVIII–XXI веков, рассказала Маргарита Кузовкова.
На сегодняшний день концепция реновации предполагает сохранение технологий, используемых в металлургии в XVIII–XX веках. Из старых производственных цехов планируется сделать выставочные залы, оранжереи, виртуальные научные центры с техническими и экологическими лабораториями, а также детские площадки для обучения.
Территория будет поделена на историческую, историко-производственную и историко-досуговую зоны.
В связи с проблемой реставрации индустриальных объектов культурного наследия, мы предлагаем вовлекать в процесс производственников, проектные институты, специалистов промышленных предприятий и Гипромезы, подчеркнула Маргарита Кузовкова.
По словам Эдуарда Росселя проект не имеет аналогов в России и должен статьи пилотным. Он считает, что в комплексе должно быть здание, где будут представлены металлургические области России.
Мария Розанова считает, что концепция реновации завода-музея имеет большую историю.
Сейчас необходимо полностью прописать демидовский маршрут, куда, в том числе, войдут исторические объекты Нижнего Тагила, и приступать к подготовке технического задания на проектирование, сказала она.
Также участникам напомнили, что строительство на территории музея-завода запрещено, потому что она является объектом культурного наследия. Для размещения представительств металлургических областей России директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева предложила использовать здание листобойного цеха. По ее словам, здание хорошо сохранилось и имеет большую площадь. Также она допустила, что можно сделать два уровня, чтобы увеличить площадь вдвое.