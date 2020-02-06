В Нижнем Тагиле разработают техническое задание для проекта по реновации завода-музея

Во время встречи главы города Владислава Пинаева с представителем Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуардом Росселем, обсуждался проект по реновации территории завода-музея.

Накануне совещания для участников была проведена экскурсия. Они осмотрели сохранившиеся объекты культурного наследия.

Руководитель проекта «Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» Маргарита Кузовкова представила концепцию развития территории.

Это очень динамичная и самодостаточная индустриальная площадка содержит полный металлургический цикл, где можно проследить развитие технологий металлургии с использованием энергии воды и пара. Кроме того — это 30 гектаров исторической территории и более 50 промышленных зданий и сооружений XVIII–XXI веков, рассказала Маргарита Кузовкова.

На сегодняшний день концепция реновации предполагает сохранение технологий, используемых в металлургии в XVIII–XX веках. Из старых производственных цехов планируется сделать выставочные залы, оранжереи, виртуальные научные центры с техническими и экологическими лабораториями, а также детские площадки для обучения.

Территория будет поделена на историческую, историко-производственную и историко-досуговую зоны.

В связи с проблемой реставрации индустриальных объектов культурного наследия, мы предлагаем вовлекать в процесс производственников, проектные институты, специалистов промышленных предприятий и Гипромезы, подчеркнула Маргарита Кузовкова.

По словам Эдуарда Росселя проект не имеет аналогов в России и должен статьи пилотным. Он считает, что в комплексе должно быть здание, где будут представлены металлургические области России.

Мария Розанова считает, что концепция реновации завода-музея имеет большую историю.

Сейчас необходимо полностью прописать демидовский маршрут, куда, в том числе, войдут исторические объекты Нижнего Тагила, и приступать к подготовке технического задания на проектирование, сказала она.