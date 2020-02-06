В Нижнем Тагиле стартовал прием заявок на фестиваль в честь Булата Окуджавы

Первый отборочный тур состоится заочно — участники должны предоставить аудио- или видеозаписи своих номеров. Оценка выступлений проходит в двух возрастных категориях: 14-17 лет и от 18 лет.

В этом году к четырем традиционным номинациям — исполнитель песен Булата Окуджавы, исполнитель песен на стихи Окуджавы на музыку собственного сочинения, художественное слово, произведения, посвященные поэту, добавится еще одна — «Песни военных лет Б. Окуджавы и других авторов».

Каждая номинация предполагает свои критерии оценки. У исполнителей песен жюри будет оценивать вокальное мастерство, владение музыкальным инструментом, артистизм. В номинации «Художественное слово»: исполнительское мастерство, образное решение, композиционную целостность произведения.